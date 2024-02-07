Атака рф на Николаев: мужчина, которого госпитализировали с ранениями, умер

В Николаеве умер мужчина, которого после обстрела госпитализировали с ранениями. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.

"... мужчина, которого госпитализировали после обстрела, умер в реанимации. У него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травма", - сообщил городской голова.

Напомним

Ранее Сенкевич сообщил, что в результате атаки рф на Николаев повреждены жилые дома, есть раненые, один человек госпитализирован.

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