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Атака рф на Миколаїв: на ділянці підземного газопроводу сталася пожежа

Атака рф на Миколаїв: на ділянці підземного газопроводу сталася пожежа

Київ • УНН

 • 48295 перегляди

Пожежа на підземному газопроводі та в технічній будівлі в Миколаєві виникла через атаку росії з використанням БПЛА "Shahed-136/131" та ракет повітряного базування.

Через  атаку рф на Миколаїв на ділянці підземного газопроводу сталося займання, на території інфраструктурного об'єкта виникла пожежа технічної споруди. Наразі займання локалізовано. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За словами Віталія Кіма, уночі силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed-136/131".

Миколаїв. Вранці, 7 лютого, ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed-136/131" та ракетами повітряного базування. Внаслідок влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків

- написав Кім.

Також він уточнив, що на ділянці підземного газопроводу сталося займання. За його словами, крім того, на території інфраструктурного об'єкта пошкоджена технічна споруда, виникла пожежа. Наразі займання локалізовано.

Нагадаємо

У Миколаєві помер чоловік, якого після обстрілу госпіталізували з пораненнями. Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, у постраждалого були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травма.

Атака рф на Миколаїв: в ДСНС показали наслідки 07.02.24, 09:26 • 30804 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
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