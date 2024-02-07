Атака рф на Миколаїв: в ДСНС показали наслідки
Київ • УНН
Чоловік помер в Миколаєві після поранень, отриманих в результаті російських обстрілів, які пошкодили близько 20 житлових будинків, а також газові та водопровідні мережі в місті.
Головне управління ДСНС України у Миколаївській області показало наслідки ворожої атаки на місто у середу вранці, повідомляє УНН.
Деталі
У результаті атаки рф на Миколаїв пошкоджені житлові будинки. Близько 20 з них - без дахів. Є пошкодження газових і водопровідних мереж.
Раніше УНН повідомляв про одного загиблого внаслідок атаки рф на Миколаїв - помер чоловік, якого після обстрілу госпіталізували з пораненнями.