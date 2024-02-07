Атака рф на Миколаїв: пошкоджені житлові будинки, є поранені
Київ • УНН
За словами мера Миколаєва, внаслідок нападу росії у місті було пошкоджено житлові будинки, є поранені та госпіталізовано одну особу.
У результаті атаки рф на Миколаїв пошкоджені житлові будинки, є поранені, одна людина госпіталізована. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.
"... пошкоджені житлові будинки. Близько 20 з них - без дахів. Пошкодження газових і водопровідних мереж - комунальники вже ліквідовують. Є поранені. Одна людина госпіталізована. Іншим надали допомогу на місці", - повідомив Сєнкевич.
За його словами, будівельні бригади вже виїхали.
"Надамо людям всю необхідну допомогу. Детальніше по цифрах - трішки пізніше", - резюмував міський голова.
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