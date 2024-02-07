Генштаб: вночі рф атакувала Україну 15 "шахедами", 12 з них - знищено
Київ • УНН
Вночі російські військові запустили 15 ударних безпілотників проти України, але українська ППО знищила 12 з них.
Армія рф вночі атакувала Україну, застосувавши 15 БпЛА типу "Shahed-136/131". Як повідомили у Генштабі, сили ППО знищили 12 ударних дронів, передає УНН.
"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 15 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 12 ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.
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