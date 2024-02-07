Генштаб: ночью рф атаковала Украину 15 "шахедами", 12 из них - уничтожены

Контрабандный импорт из беларуси в Британию достиг почти 162 миллиона фунтов стерлингов в 2023 году

Несмотря на санкции в отношении торговли с беларусью из-за ее поддержки российского вторжения в Украину, нелегальный табак из Беларуси продолжает контрабандным путем попадать в Великобританию: в 2023 году было импортировано товаров, включая табак, на сумму более 162 миллионов фунтов стерлингов.