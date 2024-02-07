Атака рф на Николаев: повреждены жилые дома, есть раненые

В результате атаки рф на Николаев повреждены жилые дома, есть раненые, один человек госпитализирован. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.

"... повреждены жилые дома. Около 20 из них - без крыш. Повреждения газовых и водопроводных сетей - коммунальщики уже ликвидируют. Есть раненые. Один человек госпитализирован. Другим оказали помощь на месте", - сообщил Сенкевич.

По его словам, строительные бригады уже выехали.

"Предоставим людям всю необходимую помощь. Подробнее по цифрам - чуть позже", - резюмировал городской голова.

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