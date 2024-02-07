Атака рф на Николаев: в ГСЧС показали последствия
Киев • УНН
Мужчина умер в Николаеве после ранений, полученных в результате российских обстрелов, которые повредили около 20 жилых домов, а также газовые и водопроводные сети в городе.
Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области показало последствия вражеской атаки на город в среду утром, сообщает УНН.
Детали
В результате атаки рф на Николаев повреждены жилые дома. Около 20 из них - без крыш. Есть повреждения газовых и водопроводных сетей.
Ранее УНН сообщал об одном погибшем в результате атаки рф на Николаев - умер мужчина, которого после обстрела госпитализировали с ранениями.
Атака рф на Николаев: в ГСЧС показали последствия
Мужчина умер в Николаеве после ранений, полученных в результате российских обстрелов, которые повредили около 20 жилых домов, а также газовые и водопроводные сети в городе.
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