Атака рф на Николаев: в ГСЧС показали последствия

Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области показало последствия вражеской атаки на город в среду утром, сообщает УНН.

Детали

В результате атаки рф на Николаев повреждены жилые дома. Около 20 из них - без крыш. Есть повреждения газовых и водопроводных сетей.

Ранее УНН сообщал об одном погибшем в результате атаки рф на Николаев - умер мужчина, которого после обстрела госпитализировали с ранениями.