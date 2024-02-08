На Вінниччині загорівся інфраструктурний об'єкт через уламки дронів
Київ • УНН
Уламки збитого безпілотника спричинили пожежу на інфраструктурному об'єкті у Вінницькій області минулої ночі.
Цієї ночі на Вінниччині уламками збитих БпЛА спричинено пожежу на одному з інфраструктурних об'єктів. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, передає УНН.
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За його даними, вогонь вдалося локалізувати.
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Він подякував Силам оборони і усім службам області за оперативність і злагодженість у роботі.
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