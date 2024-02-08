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На Вінниччині загорівся інфраструктурний об'єкт через уламки дронів

На Вінниччині загорівся інфраструктурний об'єкт через уламки дронів

Київ • УНН

 • 33055 перегляди

Уламки збитого безпілотника спричинили пожежу на інфраструктурному об'єкті у Вінницькій області минулої ночі.

Цієї ночі на Вінниччині уламками збитих БпЛА спричинено пожежу на одному з інфраструктурних об'єктів. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, передає УНН.

Деталі

За його даними, вогонь вдалося локалізувати.

Вогнеборці завершують роботи з ліквідації. Постраждалих немає

написав голова ОВА.

Він подякував Силам оборони і усім службам області за оперативність і злагодженість у роботі.

Атака рф на Миколаїв: на ділянці підземного газопроводу сталася пожежа07.02.24, 10:16 • 48296 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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