На Вінниччині загорівся інфраструктурний об'єкт через уламки дронів

Цієї ночі на Вінниччині уламками збитих БпЛА спричинено пожежу на одному з інфраструктурних об'єктів. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, передає УНН.

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За його даними, вогонь вдалося локалізувати.

Вогнеборці завершують роботи з ліквідації. Постраждалих немає написав голова ОВА.

Він подякував Силам оборони і усім службам області за оперативність і злагодженість у роботі.

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