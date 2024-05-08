На Львівщині та Франківщині лунають вибухи, працює ППО
Київ • УНН
Повідомлялося про вибухи у Львівській та Івано-Франківській областях України, у відповідь були активовані системи протиповітряної оборони.
На Івано-Франківщині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. Також на Львівщині працюють сили ППО, повідомив голова ОВА Максим Козицький, передає УНН.
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