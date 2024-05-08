На Львовщине и Франковщине раздаются взрывы, работает ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  111115 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  109337 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  113172 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  165776 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  107636 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  119347 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120019 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120530 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228824 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211955 просмотра

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30 апреля 2024, 14:32  •  444044 просмотра

На Львовщине и Франковщине раздаются взрывы, работает ПВО

Сообщалось о взрывах во Львовской и Ивано-Франковской областях Украины, в ответ были активированы системы противовоздушной обороны.

Общество •   •  11034 просмотра
На Львовщине и Франковщине раздаются взрывы, работает ПВО

В Киеве работает ППО

После того, как в Киеве прогремел громкий взрыв, были активированы системы противовоздушной обороны, что вызвало воздушную тревогу и призывы к жителям укрыться в укрытиях до полной ликвидации последствий взрыва.

Война •   •  11774 просмотра
В Киеве работает ППО

В Запорожье раздаются взрывы

Серия взрывов произошла в Запорожье, Украина, на фоне широкомасштабной воздушной тревоги и предупреждений о российских ракетных и беспилотных атаках по всей стране.

Общество •   •  15763 просмотра
В Запорожье раздаются взрывы

На Киевщине работают силы ПВО

Силы противовоздушной обороны работают в Киевской области из-за масштабной воздушной тревоги, объявленной по всей Украине, со звучанием сирен и предупреждениями о запусках российских ракет и сбитых беспилотниках.

Война •   •  15625 просмотра
На Киевщине работают силы ПВО

Военные учения Польши, США и стран Балтии Astral Knight-24 стартовали

Начались многонациональные военно-воздушные учения Astral Knight-24 с участием Польши, США и стран Балтии, направленные на расширение интеграции систем противовоздушной и противоракетной обороны и развитие архитектуры командования и управления в воздушном пространстве.

Война •   •  15674 просмотра
Военные учения Польши, США и стран Балтии Astral Knight-24 стартовали

Суд над Трампом отложили на неопределенный срок

Судебный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом по обвинению в ненадлежащем обращении с секретными документами был отложен на неопределенный срок федеральным судьей Эйлин Кэннон.

политика •   •  15183 просмотра
Суд над Трампом отложили на неопределенный срок

В Луганске взрывы и масштабный пожар из-за удара по нефтебазе - СМИ

Во временно оккупированном Луганске произошли взрывы и масштабный пожар, оккупанты заявили об ударе по нефтебазе.

Война •   •  18575 просмотра
В Луганске взрывы и масштабный пожар из-за удара по нефтебазе - СМИ

Решение о конфискации замороженных активов РФ примут через несколько недель

Euroclear примет решение о конфискации 87-89% доходов от замороженных российских активов на сумму 2-3 млрд евро в ближайшие недели.

Война •   •  18706 просмотра
Решение о конфискации замороженных активов РФ примут через несколько недель

В Харькове был слышен взрыв

В Харькове прогремел взрыв, вероятно, за пределами города, на фоне сообщений об обстрелах и атаках беспилотников "Шахид" на город.

Война •   •  18233 просмотра
В Харькове был слышен взрыв

На Полтавщине раздаются взрывы

В Полтавской области из-за вражеских обстрелов раздавались взрывы, глава областной военной администрации подтвердил факт обстрелов и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Война •   •  17078 просмотра
На Полтавщине раздаются взрывы