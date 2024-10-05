Сили ППО за ніч збили 3 ворожих "шахеди": ще 10 - локаційно втрачені
Київ • УНН
Вночі російські окупанти атакували Україну ракетами та безпілотниками. ППО збила 3 дрони над Одеською областю, ще 10 втрачено локаційно. Ракети не досягли цілей завдяки РЕБ.
В результаті протиповітряного бою збито 3 безпілотники противника в Одеській області. 10 ворожих БпЛА – локаційно втрачено на півночі та півдні країни, інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
У ніч на 5 жовтня 2024 року російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору курської області – рф і окупованого Криму та 13-ма безпілотниками (ударними БпЛА) із районів: Курськ – рф, мис Чауда (Крим),
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Зазначається, що до відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 3 безпілотники противника в Одеській області. 10 ворожих БпЛА – локаційно втрачено на півночі та півдні країни, інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
Також, внаслідок активної протидії засобів РЕБ, керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.
У Чорному морі росія утримує один ракетоносій із загальним залпом до 4 "калібрів"01.10.24, 06:54 • 44709 переглядiв