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Сили ППО за ніч збили 3 ворожих "шахеди": ще 10 - локаційно втрачені

Сили ППО за ніч збили 3 ворожих "шахеди": ще 10 - локаційно втрачені

Київ • УНН

 • 29713 перегляди

Вночі російські окупанти атакували Україну ракетами та безпілотниками. ППО збила 3 дрони над Одеською областю, ще 10 втрачено локаційно. Ракети не досягли цілей завдяки РЕБ.

В результаті протиповітряного бою збито 3 безпілотники противника в Одеській області. 10 ворожих БпЛА – локаційно втрачено на півночі та півдні країни, інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.

У ніч на 5 жовтня 2024 року російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору курської області – рф і окупованого Криму та 13-ма безпілотниками (ударними БпЛА) із районів: Курськ – рф, мис Чауда (Крим),

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 3 безпілотники противника в Одеській області. 10 ворожих БпЛА – локаційно втрачено на півночі та півдні країни, інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

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Також, внаслідок активної протидії засобів РЕБ, керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.

У Чорному морі росія утримує один ракетоносій із загальним залпом до 4 "калібрів"01.10.24, 06:54 • 44709 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
chorne-moreЧорне море
krymКрим
lockheed-martin-x-59-quesstLockheed Martin X-59 Quesst
odesaОдеса

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