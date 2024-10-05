Силы ПВО за ночь сбили 3 вражеских "шахеды": еще 10 - локально потеряны

В результате противовоздушного боя сбиты 3 беспилотника противника в Одесской области. 10 вражеских БпЛА - локально потеряно на севере и юге страны, информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

В ночь на 5 октября 2024 года российские оккупанты нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области - рф и оккупированного Крыма и 13-ю беспилотниками (ударными БпЛА) из районов: Курск - рф, мыс Чауда (Крым), - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что к отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 3 беспилотника противника в Одесской области. 10 вражеских БпЛА - локально потеряно на севере и юге страны, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Также, вследствие активного противодействия средств РЭБ, управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей.

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