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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы ПВО за ночь сбили 3 вражеских "шахеды": еще 10 - локально потеряны

Силы ПВО за ночь сбили 3 вражеских "шахеды": еще 10 - локально потеряны

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 04:36  •  6512 просмотра

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Ночью российские оккупанты атаковали Украину ракетами и беспилотниками. ПВО сбила 3 дрона над Одесской областью, еще 10 потеряно локально. Ракеты не достигли целей благодаря РЭБ.

В результате противовоздушного боя сбиты 3 беспилотника противника в Одесской области. 10 вражеских БпЛА - локально потеряно на севере и юге страны, информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

В ночь на 5 октября 2024 года российские оккупанты нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области - рф и оккупированного Крыма и 13-ю беспилотниками (ударными БпЛА) из районов: Курск - рф, мыс Чауда (Крым),

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что к отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 3 беспилотника противника в Одесской области. 10 вражеских БпЛА - локально потеряно на севере и юге страны, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Image

Также, вследствие активного противодействия средств РЭБ, управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей.

В Черном море россия удерживает один ракетоноситель с общим залпом до 4 "калибров"1 октября 2024, 03:54 • 44222 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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