Історичний політ: NASA успішно випробувала тихий надзвуковий літак X-59 над каліфорнійською пустелею

Київ • УНН

 • 1364 перегляди

Експериментальний надзвуковий літак NASA X-59 здійснив перший випробувальний політ над пустелею Південної Каліфорнії, досягнувши дозвукової швидкості. Це ключовий крок у розробці технології для майбутніх тихих надзвукових пасажирських перевезень.

Історичний політ: NASA успішно випробувала тихий надзвуковий літак X-59 над каліфорнійською пустелею
Фото: Reuters

Експериментальний надзвуковий літак NASA X-59, створений компанією Lockheed Martin, здійснив свій перший випробувальний політ над пустелею Південної Каліфорнії. Це ключовий крок у розробці технології, яка дозволить у майбутньому відновити надзвукові пасажирські перевезення без шумного звукового удару. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Елегантний одномоторний літак, довжиною близько 30 метрів, злетів зі злітної смуги заводу Skunk Works у Палмдейлі приблизно за годину після сходу сонця. Після набору висоти X-59 вирушив у напрямку авіабази Едвардс, де через годину успішно приземлився поблизу Дослідницького центру польотів Армстронга NASA. Його супроводжував літак-супроводжувач агентства.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

За даними Lockheed Martin, під час першого польоту X-59 досяг дозвукової швидкості близько 370 км/год та висоти 3660 метрів.

X-59 успішно завершив свій перший політ сьогодні вранці 

– повідомила Reuters речниця Lockheed Martin Кандіс Руссель, назвавши це "значною віхою в авіації".

За штурвалом перебував провідний пілот-випробувач NASA Нільс Ларсон. Політ спостерігали близько 200 працівників авіаційної галузі та членів їхніх родин, які спостерігали за злетом з безпечної відстані вздовж автомагістралі.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Особливість X-59 полягає у його унікальній формі, яка дозволяє мінімізувати вибухоподібний звуковий удар, що зазвичай виникає при подоланні звукового бар’єра. Конструктори розробили обтічний корпус, який перетворює різкий гуркіт у м’який "звуковий поштовх", за гучністю не вищий за грюкання дверцят автомобіля.

Blue Origin готує ракету New Glenn до першого запуску місії NASA на Марс09.10.25, 09:19 • 5451 перегляд

Проєкт X-59 є частиною програми NASA "Low-Boom Flight Demonstrator", яка має на меті відкрити шлях для тихих надзвукових комерційних рейсів. За даними агентства, від 2018 року NASA інвестувала понад 518 мільйонів доларів у розробку й демонстрацію цієї моделі.

Як зазначають у Lockheed Martin, X-59 стане платформою для майбутніх тестів, під час яких NASA планує виміряти рівень шуму та реакцію громадськості, щоб довести, що надзвукові польоти можуть стати частиною повсякденного авіасполучення без шкоди для комфорту людей на землі.

SpaceX завершила 11-те випробування Starship перед дебютом оновленого прототипу14.10.25, 10:24 • 3967 переглядiв

Степан Гафтко

