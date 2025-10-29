Исторический полет: NASA успешно испытало тихий сверхзвуковой самолет X-59 над калифорнийской пустыней

$42.080.01
48.980.00
ukenru
16:51 • 264 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
14:53 • 9756 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
12:54 • 37461 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:21 • 27575 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 46198 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 27953 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 73757 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 48238 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47127 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 114350 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 46174 просмотра
Танкер с российской нефтью развернулся на пути в Индию после санкций США29 октября, 08:48 • 28992 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14 • 36004 просмотра
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию13:18 • 12191 просмотра
Посланник путина заявил, что война в Украине завершится в течение года после контактов с командой Трампа – Reuters14:19 • 12756 просмотра
публикации
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:54 • 37461 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto11:54 • 46198 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14 • 36078 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 73757 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 83065 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Кудрицкий
Владимир Зеленский
Милорад Додик
Виктор Орбан
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Покровск
Калифорния
Босния и Герцеговина
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии15:50 • 2688 просмотра
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию13:18 • 12247 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 46228 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 53562 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 34990 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
SpaceX Starship
Локхид Мартин Х-59 Квест

Исторический полет: NASA успешно испытало тихий сверхзвуковой самолет X-59 над калифорнийской пустыней

Киев • УНН

 • 862 просмотра

Экспериментальный сверхзвуковой самолет NASA X-59 совершил первый испытательный полет над пустыней Южной Калифорнии, достигнув дозвуковой скорости. Это ключевой шаг в разработке технологии для будущих тихих сверхзвуковых пассажирских перевозок.

Исторический полет: NASA успешно испытало тихий сверхзвуковой самолет X-59 над калифорнийской пустыней
Фото: Reuters

Экспериментальный сверхзвуковой самолет NASA X-59, созданный компанией Lockheed Martin, совершил свой первый испытательный полет над пустыней Южной Калифорнии. Это ключевой шаг в разработке технологии, которая позволит в будущем возобновить сверхзвуковые пассажирские перевозки без шумного звукового удара. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Элегантный одномоторный самолет длиной около 30 метров взлетел со взлетно-посадочной полосы завода Skunk Works в Палмдейле примерно через час после восхода солнца. После набора высоты X-59 отправился в направлении авиабазы Эдвардс, где через час успешно приземлился вблизи Исследовательского центра полетов Армстронга NASA. Его сопровождал самолет-сопровождения агентства.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

По данным Lockheed Martin, во время первого полета X-59 достиг дозвуковой скорости около 370 км/ч и высоты 3660 метров.

X-59 успешно завершил свой первый полет сегодня утром 

– сообщила Reuters пресс-секретарь Lockheed Martin Кэндис Руссель, назвав это "значительной вехой в авиации".

За штурвалом находился ведущий пилот-испытатель NASA Нильс Ларсон. Полет наблюдали около 200 работников авиационной отрасли и членов их семей, которые наблюдали за взлетом с безопасного расстояния вдоль автомагистрали.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Особенность X-59 заключается в его уникальной форме, которая позволяет минимизировать взрывоподобный звуковой удар, обычно возникающий при преодолении звукового барьера. Конструкторы разработали обтекаемый корпус, который превращает резкий грохот в мягкий "звуковой толчок", по громкости не выше хлопка дверцы автомобиля.

Blue Origin готовит ракету New Glenn к первому запуску миссии NASA на Марс09.10.25, 09:19 • 5451 просмотр

Проект X-59 является частью программы NASA "Low-Boom Flight Demonstrator", которая имеет целью открыть путь для тихих сверхзвуковых коммерческих рейсов. По данным агентства, с 2018 года NASA инвестировало более 518 миллионов долларов в разработку и демонстрацию этой модели.

Как отмечают в Lockheed Martin, X-59 станет платформой для будущих тестов, во время которых NASA планирует измерить уровень шума и реакцию общественности, чтобы доказать, что сверхзвуковые полеты могут стать частью повседневного авиасообщения без ущерба для комфорта людей на земле.

SpaceX завершила 11-е испытание Starship перед дебютом обновленного прототипа14.10.25, 10:24 • 3967 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
SpaceX Starship
SpaceX
Reuters
НАСА
Blue Origin
Калифорния
Локхид Мартин Х-59 Квест