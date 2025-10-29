Исторический полет: NASA успешно испытало тихий сверхзвуковой самолет X-59 над калифорнийской пустыней
Экспериментальный сверхзвуковой самолет NASA X-59 совершил первый испытательный полет над пустыней Южной Калифорнии, достигнув дозвуковой скорости. Это ключевой шаг в разработке технологии для будущих тихих сверхзвуковых пассажирских перевозок.
Экспериментальный сверхзвуковой самолет NASA X-59, созданный компанией Lockheed Martin, совершил свой первый испытательный полет над пустыней Южной Калифорнии. Это ключевой шаг в разработке технологии, которая позволит в будущем возобновить сверхзвуковые пассажирские перевозки без шумного звукового удара. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Элегантный одномоторный самолет длиной около 30 метров взлетел со взлетно-посадочной полосы завода Skunk Works в Палмдейле примерно через час после восхода солнца. После набора высоты X-59 отправился в направлении авиабазы Эдвардс, где через час успешно приземлился вблизи Исследовательского центра полетов Армстронга NASA. Его сопровождал самолет-сопровождения агентства.
По данным Lockheed Martin, во время первого полета X-59 достиг дозвуковой скорости около 370 км/ч и высоты 3660 метров.
За штурвалом находился ведущий пилот-испытатель NASA Нильс Ларсон. Полет наблюдали около 200 работников авиационной отрасли и членов их семей, которые наблюдали за взлетом с безопасного расстояния вдоль автомагистрали.
Особенность X-59 заключается в его уникальной форме, которая позволяет минимизировать взрывоподобный звуковой удар, обычно возникающий при преодолении звукового барьера. Конструкторы разработали обтекаемый корпус, который превращает резкий грохот в мягкий "звуковой толчок", по громкости не выше хлопка дверцы автомобиля.
Проект X-59 является частью программы NASA "Low-Boom Flight Demonstrator", которая имеет целью открыть путь для тихих сверхзвуковых коммерческих рейсов. По данным агентства, с 2018 года NASA инвестировало более 518 миллионов долларов в разработку и демонстрацию этой модели.
Как отмечают в Lockheed Martin, X-59 станет платформой для будущих тестов, во время которых NASA планирует измерить уровень шума и реакцию общественности, чтобы доказать, что сверхзвуковые полеты могут стать частью повседневного авиасообщения без ущерба для комфорта людей на земле.
