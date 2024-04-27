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Окупанти почали активніше застосовувати ракети Х-59 та Х-69 - Повітряні сили

Окупанти почали активніше застосовувати ракети Х-59 та Х-69 - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 24195 перегляди

Російські окупанти останнім часом почали активніше використовувати ракети Х-59 та Х-69 для нанесення ударів по різним об'єктам інфраструктури України, причому Х-69 є більш модернізованими, мають більшу дальність польоту та дещо більшу потужність, повідомив речник Повітряно-космічних сил Ілля Євлаш.

Російські окупанти останнім часом почали набагато активніше застосовувати ракети Х-59, Х-69 для того, щоб вражати різні об’єкти інфраструктурні в Україні. Про це повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Останнім часом вороги почали набагато активніше застосовувати ракети Х-59, Х-69 для того, щоб вражати різні об’єкти наші інфраструктурні. Вони не дуже відрізняються за своїми характеристиками, однак Х-69 є дещо більш модернізованою, має більшу дальність ураження та дещо більшу потужність 

- сказав Євлаш.

Окрім того, він прокоментував можливість нових масованих ударів по Україні.

Як ми бачимо, що після нетривалої перерви ворог відновив свої масовані удари й звісно він буде продовжувати – це до тих пір поки вбачатиме свою стратегічну доцільність й допоки матиме засоби ураження. Звісно, що ворог намагатиметься продовжувати атакувати, однак основна його ціль – це повне знищення нашої країни та завдання нам максимальних збитків… 

- розповів Євлаш.

Доповнення

Українські Сили ППО у ніч на суботу, 27 квітня, знищили 21 ракету росіян із 34-х запущених. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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