Окупанти почали активніше застосовувати ракети Х-59 та Х-69 - Повітряні сили

Російські окупанти останнім часом почали набагато активніше застосовувати ракети Х-59, Х-69 для того, щоб вражати різні об’єкти інфраструктурні в Україні. Про це повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Останнім часом вороги почали набагато активніше застосовувати ракети Х-59, Х-69 для того, щоб вражати різні об’єкти наші інфраструктурні. Вони не дуже відрізняються за своїми характеристиками, однак Х-69 є дещо більш модернізованою, має більшу дальність ураження та дещо більшу потужність

Окрім того, він прокоментував можливість нових масованих ударів по Україні.

Як ми бачимо, що після нетривалої перерви ворог відновив свої масовані удари й звісно він буде продовжувати – це до тих пір поки вбачатиме свою стратегічну доцільність й допоки матиме засоби ураження. Звісно, що ворог намагатиметься продовжувати атакувати, однак основна його ціль – це повне знищення нашої країни та завдання нам максимальних збитків…