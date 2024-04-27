Оккупанты начали активнее применять ракеты Х-59 и Х-69 - Воздушные силы

Российские оккупанты в последнее время начали гораздо активнее применять ракеты Х-59, Х-69 для того, чтобы поражать различные объекты инфраструктурные в Украине. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В последнее время враги начали гораздо активнее применять ракеты Х-59, Х-69 для того, чтобы поражать различные объекты наши инфраструктурные. Они не очень отличаются по своим характеристикам, однако Х-69 является несколько более модернизированной, имеет большую дальность поражения и несколько большую мощность - сказал Евлаш.

Кроме того, он прокомментировал возможность новых массированных ударов по Украине.

Как мы видим, что после непродолжительного перерыва враг возобновил свои массированные удары и конечно он будет продолжать - это до тех пор пока будет видеть свою стратегическую целесообразность и пока будет иметь средства поражения. Конечно, враг будет пытаться продолжать атаковать, однако основная его цель - это полное уничтожение нашей страны и нанесение нам максимального ущерба... - рассказал Евлаш.

Дополнение

Украинские Силы ПВО в ночь на субботу, 27 апреля, уничтожили 21 ракету россиян из 34-х запущенных.