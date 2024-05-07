Євлаш: цієї ночі ворог не застосовував ракетних ударів, однак Повітряні сили постійно спостерігають активність ворожої тактичної авіації
Київ • УНН
Минулої ночі противник не застосовував ракетні удари та безпілотники типу "шахед", але Повітряні сили постійно спостерігають активність російських тактичних літаків Су-34 та Су-35 поблизу кордону з Україною.
Цієї ночі ворог не застосовував ракетних ударів, а також не використовував ударні безпілотники типу "шахед". Однак, Повітряні сили постійно спостерігають активність ворожої тактичної авіації, зокрема Су-34 та Су-35. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.
Так, цієї ночі ворог не застосовував ракетних ударів, а також не використовував ударні безпілотники типу "шахед", однак постійно ми спостерігаємо поблизу кордону з Україною активність ворожої тактичної авіації, зокрема Су-34 та Су-35. Також час від часу ми спостерігаємо активність їх розвідувальних літаків, зокрема Су-24МР, який намагається виявити наші позиції поблизу лінії зіткнення. Противник постійно продовжує застосовувати керовані авіабомби. Здебільшого по прифронтових територіях, які знаходяться також вздовж лінії кордону з рф та б’є по лінії зіткнення на сході,
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Він додав, що останнім часом ворог активізував застосування своїх керованих авіаційних ракет типу Х-59 та Х-69.
Як наслідок нашої роботи ППО ми можемо бачити такі результати, коли навіть бойова частина залишається в цілісності, однак подекуди бойова частина спричиняє досить серйозні руйнівні наслідки. Тому ми просимо людей, щоб вони спускалися в укриття, аби не наражати своє життя на небезпеку,
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У Голосіївському районі столиці на території лісового масиву місцевий житель виявив бойову частину високоточної ракети ворога Х-69. Сапери дістали її з ґрунту та знешкодили на підривному майданчику.