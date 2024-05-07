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Евлаш: этой ночью враг не применял ракетных ударов, однако Воздушные силы постоянно наблюдают активность вражеской тактической авиации
Прошлой ночью противник не применял ракетные удары и беспилотники типа "шахед", но Воздушные силы постоянно наблюдают активность российских тактических самолетов Су-34 и Су-35 вблизи границы с Украиной.
Более тысячи объектов культурного наследия пострадали от российской агрессии в Украине
С начала полномасштабного вторжения России в Украину было разрушено или повреждено 1062 объекта культурного наследия, больше всего - в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.
Мобилизация заключенных: Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект во втором чтении
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который позволит условно-досрочно освободить некоторых заключенных для прохождения военной службы во время мобилизации или военного положения, за исключением осужденных за тяжкие преступления, такие как убийство, изнасилование, терроризм или вождение в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель людей.
В ТЦК в Кривом Роге умер военнообязанный: продолжаются следственные действия
Военнообязанный умер в результате внезапного резкого ухудшения состояния, которое сопровождалось признаками эпилептического приступа, в ТЦК в Кривом Роге.
Отстройка и осстановление Киевщины после атак рф: Кравченко рассказал о результатах годовой работы
В Киевской области из более 29 000 объектов, разрушенных или поврежденных россиянами, почти 17, 5 тысяч были полностью или частично восстановлены, отремонтировано более 220 приютов и создано более 2 500 дополнительных мест в детских садах, о чем сообщил председатель Киевской областной военной администрации после года пребывания в должности.
Первый пилотируемый тестовый полет космического корабля Boeing снова отложен из-за технических проблем
Первый пилотируемый тестовый полет космического корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции снова отложен из-за технической проблемы с кислородным клапаном на ракете Atlas V.
Войска рф не прекращают наступления возле Невского и в Серебрянском лесу - Лысогор
российские войска продолжают наступление у Невского и в Серебрянском лесу на Луганщине, а также обстреливают Макеевку из реактивной артиллерии, пытаясь улучшить свои тактические позиции в условиях ожесточенных боев, в то время как коллаборационисты в оккупированной "лнр" в течение нескольких недель проходят интенсивную подготовку по государственному управлению.
У ЕС новый план выхода из тупика по российским активам для Украины - Politico
Брюссель рассматривает возможность позволить нейтральным странам ЕС отказаться от использования замороженных российских активов для закупки оружия для Украины, тогда как члены G7, такие как Германия, Франция и Италия, сохраняют осторожность из-за юридических и финансовых рисков.
Более 10 человек пострадали во время нападения на юго-западе Китая
В результате нападения на больницу на юго-западе Китая более 10 человек пострадали, сообщают местные власти.
Право на владение оружием для персонала "Укрпочты": Рада в ближайшее время планирует рассмотреть законопроект
Работники Укрпочты получат право на ношение и применение огнестрельного оружия для защиты почтовых фондов и объектов, при условии прохождения специальной подготовки и соблюдения строгих условий, согласно законопроекту, который будет повторно рассмотрен Верховной Радой с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского.