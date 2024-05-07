Евлаш: этой ночью враг не применял ракетных ударов, однако Воздушные силы постоянно наблюдают активность вражеской тактической авиации

Этой ночью враг не применял ракетных ударов, а также не использовал ударные беспилотники типа "шахед". Однако, Воздушные силы постоянно наблюдают активность вражеской тактической авиации, в частности Су-34 и Су-35. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.

Так, этой ночью враг не применял ракетных ударов, а также не использовал ударные беспилотники типа "шахед", однако постоянно мы наблюдаем вблизи границы с Украиной активность вражеской тактической авиации, в частности Су-34 и Су-35. Также время от времени мы наблюдаем активность их разведывательных самолетов, в частности Су-24МР, который пытается обнаружить наши позиции вблизи линии соприкосновения. Противник постоянно продолжает применять управляемые авиабомбы. В основном по прифронтовых территориях, которые находятся также вдоль линии границы с РФ и бьет по линии соприкосновения на востоке, - сказал Евлаш.

Детали

Он добавил, что в последнее время враг активизировал применение своих управляемых авиационных ракет типа Х-59 и Х-69.

Как следствие нашей работы ПВО мы можем видеть такие результаты, когда даже боевая часть остается в целостности, однако иногда боевая часть вызывает достаточно серьезные разрушительные последствия. Поэтому мы просим людей, чтобы они спускались в укрытие, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, - добавил Евлаш.

Напомним,

В Голосеевском районе столицы на территории лесного массива местный житель обнаружил боевую часть высокоточной ракеты врага Х-69. Саперы достали ее из почвы и обезвредили на подрывной площадке.