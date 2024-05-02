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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский беспилотник-разведчик "Орлан-10" уничтожили утром в Николаевской области

Российский беспилотник-разведчик "Орлан-10" уничтожили утром в Николаевской области

Киев  •  УНН

2 мая 2024, 09:00  •  2520 просмотра

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Российский разведывательный беспилотник "Орлан-10" был уничтожен в Николаевской области утром 2 мая, а накануне, 1 мая, украинские силы противовоздушной обороны сбили управляемую ракету, два ударных беспилотника "Шахед" и еще один беспилотник "Орлан-10" в южных районах Николаевской и Одесской областей.

В Николаевской области сегодня утром уничтожили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10", сообщили в четверг в воздушном командовании "Юг", пишет УНН.

Детали

"Утром 2 мая в Николаевской области уничтожен еще один "Орлан-10", - сообщили в командовании в Facebook.

Также указано, что за прошедшие сутки, 1 мая 2024 года, противовоздушной обороной юга Украины уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 в Николаевской области, 2 ударных беспилотника "Shahed-136/131" и российский разведывательный БпЛА "Орлан-10" в Одесской области.

На Николаевщине обломки ракеты рф повредили транспортную инфраструктуру2 мая 2024, 05:57 • 19770 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khesa-shakhed-136Шахед-136
orlan-10Орлан-10
ukrainaУкраина
nikolaevНиколаев
odessaОдесса
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