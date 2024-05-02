Российский беспилотник-разведчик "Орлан-10" уничтожили утром в Николаевской области

В Греции разрабатывают доктрину для сдерживания летних лесных пожаров, но эксперты уже сейчас называют ее недостаточной

Этим летом Греция предстанет перед угрозой сильных лесных пожаров, что побуждает к развертыванию дополнительных пожарных машин, ускорению воздушной поддержки и расчистке лесов, но эксперты предупреждают, что этих мер может быть недостаточно для борьбы с усилением влияния климатических изменений на лесные пожары.