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В Николаевской области россияне нанесли удар ракетой Х-59, повредили промышленную инфраструктуру
Российские войска нанесли удар ракетой Х-59 по Николаевскому району, повредив промышленную инфраструктуру, а также обстреляли из артиллерии и минометов акваторию Очаковской общины в Николаевской области.
На Криворожье наблюдается проблема с электроэнергией для промышленных предприятий, но энергетики работают над ее восстановлением
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения промышленных предприятий на Криворожье, ночь прошла без чрезвычайных ситуаций и взрывов.
Враг достиг определенных успехов на Покровском и Кураховском направлениях, но оперативного преимущества нет - спикер ОСУВ "Хортица"
Противник достиг определенного тактического успеха на Покровском и Кураховском направлениях, но не смог получить оперативного преимущества, тогда как Бахмут, Авдеевка и Новопавловка остаются самыми горячими районами на востоке.
Байден после принятия помощи Украине планирует сделать эту тему менее публичной в предвыборный период - Politico
Команда Байдена после принятия помощи Украине планирует сделать эту тему менее публичной, поскольку экономические проблемы являются приоритетными для избирателей накануне предвыборной кампании.
Зеленский встретился с главой МИД Британии Кэмероном: говорили о ситуации на фронте и военной помощи
Зеленский встретился с министром иностранных дел Великобритании Кэмероном в Киеве, где обсудил ситуацию на фронте, поставки военной помощи и подготовку к будущим международным саммитам.
россияне ночью и утром обстреляли 5 громад Сумщины: прозвучало более 40 взрывов
Ночью и утром россияне обстреляли 5 громад в Сумской области, зафиксировано более 40 взрывов.
У Байдена объяснили, почему он назвал Японию "ксенофобной" наряду с Индией, россией и Китаем
Байден назвал Японию, Индию, россию и Китай "ксенофобами" за то, что они не принимают больше иммигрантов, утверждая, что поощрение иммиграции будет способствовать развитию их экономик.
Великобритания будет выделять Украине более 3,5 млрд долларов военной поддержки ежегодно - Кэмерон
Великобритания предоставит Украине $3,74 млрд ежегодной военной помощи, что является крупнейшим пакетом помощи от стране на сегодняшний день, причем некоторое оборудование уже прибывает в Украину.
В Днепропетровской области враг вечером нанес ракетный удар по Криворожью, ночью бил по Никопольщине
Российские войска нанесли ракетный удар по Криворожскому району Днепропетровской области, вызвав пожар, а также обстреляли Никопольскую и Марганецкую громады из артиллерии и беспилотников, но о жертвах не сообщалось.
Гендиректор Apple назвал Китай "самым конкурентным рынком в мире" на фоне падения продаж iPhone
Apple сообщила о неутешительных квартальных результатах из-за слабого спроса в Китае и жесткой конкуренции со стороны Huawei, но сохраняет оптимизм в отношении долгосрочного потенциала Китая и других рынков, таких как Индия, объявив о рекордном плане выкупа акций на сумму 110 миллиардов долларов и намекнув на будущие запуски продуктов на основе ИИ.