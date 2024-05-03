В Николаевской области россияне нанесли удар ракетой Х-59, повредили промышленную инфраструктуру

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
  •  116026 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  118496 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  112567 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  107233 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126044 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124885 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119289 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115119 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

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"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101955 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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В Николаевской области россияне нанесли удар ракетой Х-59, повредили промышленную инфраструктуру

Российские войска нанесли удар ракетой Х-59 по Николаевскому району, повредив промышленную инфраструктуру, а также обстреляли из артиллерии и минометов акваторию Очаковской общины в Николаевской области.

Война •   •  12098 просмотра
В Николаевской области россияне нанесли удар ракетой Х-59, повредили промышленную инфраструктуру

На Криворожье наблюдается проблема с электроэнергией для промышленных предприятий, но энергетики работают над ее восстановлением

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения промышленных предприятий на Криворожье, ночь прошла без чрезвычайных ситуаций и взрывов.

Общество •   •  11419 просмотра
На Криворожье наблюдается проблема с электроэнергией для промышленных предприятий, но энергетики работают над ее восстановлением

Враг достиг определенных успехов на Покровском и Кураховском направлениях, но оперативного преимущества нет - спикер ОСУВ "Хортица"

Противник достиг определенного тактического успеха на Покровском и Кураховском направлениях, но не смог получить оперативного преимущества, тогда как Бахмут, Авдеевка и Новопавловка остаются самыми горячими районами на востоке.

Война •   •  12748 просмотра
Враг достиг определенных успехов на Покровском и Кураховском направлениях, но оперативного преимущества нет - спикер ОСУВ "Хортица"

Байден после принятия помощи Украине планирует сделать эту тему менее публичной в предвыборный период - Politico

Команда Байдена после принятия помощи Украине планирует сделать эту тему менее публичной, поскольку экономические проблемы являются приоритетными для избирателей накануне предвыборной кампании.

Война •   •  14244 просмотра
Байден после принятия помощи Украине планирует сделать эту тему менее публичной в предвыборный период - Politico

Зеленский встретился с главой МИД Британии Кэмероном: говорили о ситуации на фронте и военной помощи

Зеленский встретился с министром иностранных дел Великобритании Кэмероном в Киеве, где обсудил ситуацию на фронте, поставки военной помощи и подготовку к будущим международным саммитам.

Война •   •  13334 просмотра
Зеленский встретился с главой МИД Британии Кэмероном: говорили о ситуации на фронте и военной помощи

россияне ночью и утром обстреляли 5 громад Сумщины: прозвучало более 40 взрывов

Ночью и утром россияне обстреляли 5 громад в Сумской области, зафиксировано более 40 взрывов.

Война •   •  11563 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли 5 громад Сумщины: прозвучало более 40 взрывов

У Байдена объяснили, почему он назвал Японию "ксенофобной" наряду с Индией, россией и Китаем

Байден назвал Японию, Индию, россию и Китай "ксенофобами" за то, что они не принимают больше иммигрантов, утверждая, что поощрение иммиграции будет способствовать развитию их экономик.

Новости Мира •   •  10324 просмотра
У Байдена объяснили, почему он назвал Японию "ксенофобной" наряду с Индией, россией и Китаем

Великобритания будет выделять Украине более 3,5 млрд долларов военной поддержки ежегодно - Кэмерон

Великобритания предоставит Украине $3,74 млрд ежегодной военной помощи, что является крупнейшим пакетом помощи от стране на сегодняшний день, причем некоторое оборудование уже прибывает в Украину.

Война •   •  14732 просмотра
Великобритания будет выделять Украине более 3,5 млрд долларов военной поддержки ежегодно - Кэмерон

В Днепропетровской области враг вечером нанес ракетный удар по Криворожью, ночью бил по Никопольщине

Российские войска нанесли ракетный удар по Криворожскому району Днепропетровской области, вызвав пожар, а также обстреляли Никопольскую и Марганецкую громады из артиллерии и беспилотников, но о жертвах не сообщалось.

Война •   •  13311 просмотра
В Днепропетровской области враг вечером нанес ракетный удар по Криворожью, ночью бил по Никопольщине

Гендиректор Apple назвал Китай "самым конкурентным рынком в мире" на фоне падения продаж iPhone

Apple сообщила о неутешительных квартальных результатах из-за слабого спроса в Китае и жесткой конкуренции со стороны Huawei, но сохраняет оптимизм в отношении долгосрочного потенциала Китая и других рынков, таких как Индия, объявив о рекордном плане выкупа акций на сумму 110 миллиардов долларов и намекнув на будущие запуски продуктов на основе ИИ.

Экономика •   •  13516 просмотра
Гендиректор Apple назвал Китай "самым конкурентным рынком в мире" на фоне падения продаж iPhone