В Николаевской области россияне нанесли удар ракетой Х-59, повредили промышленную инфраструктуру

В Николаевской области российские войска в прошедшие сутки атаковали Николаевский район ракетой типа Х-59, повредив объект промышленной инфраструктуры, а также обстреляли из артиллерии и минометов акваторию Очаковской громады, сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали

По его словам, вражеские удары фиксировали в Николаевском районе.

Вчера, 2 мая, в 14:28, враг атаковал район ракетой типа Х-59. В результате чего повреждения получил объект промышленной инфраструктуры. На открытой территории произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет - отметил Ким в Telegram.

Также, вчера, 2 мая, в 07:50 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Также вчера, 2 мая, в 08:30, 13:10 и сегодня утром, 3 мая, в 05:59 враг совершил артиллерийский и минометный обстрел акватории Очаковской громады. Пострадавших в обоих случаях нет, указал он.

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