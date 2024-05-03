Баллистических, управляемых, крылатых ракет или дронов-камикадзе этой ночью враг не применял, а бил КАБами - Евлаш

Этой ночью оккупанты не применяли для ударов ни баллистических, ни управляемых, ни крылатых ракет или дронов-камикадзе для ударов по Украине. В основном противник атаковал управляемыми авиационными бомбами прифронтовые территории. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.

Эта ночь одна из немногих, когда в утренней сводке мы не увидели ничего. В основном противник атаковал управляемыми авиационными бомбами прифронтовые территории, атаковал Харьковскую область. Однако, баллистических, управляемых, крылатых ракет или дронов-камикадзе враг не применял - сказал Евлаш.

Он отметил, что сейчас изучается, почему именно такое поведение наблюдается за врагом, поскольку оккупанты могут вводить в заблуждение.

Мы внимательно наблюдаем за врагом и изучаем все его действия - добавил Евлаш.

Напомним

российские войска нанесли удар ракетой Х-59 по Николаевскому району, повредив промышленную инфраструктуру.

В Харьковской области враг обстрелял три района, в том числе КАБами, есть погибший и раненые