В Харьковской области враг обстрелял три района, в том числе КАБами, есть погибший и раненые

В Харьковской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли три района, в том числе КАБами, есть погибший и раненые, враг целился в частности по фермерскому хозяйству. По Харькову вражеских ударов не фиксировали. Об этом сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

"За сутки ударов по городу Харьков не зафиксировано", - написал Синегубов в Telegram.

Артиллерийских и минометных ударов врага, по его словам, подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области: Синьковка, Петропавловка, Котляровка и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Дергачи, Липцы, Рубленое. В частности:

19:00 Купянский р-н, село Новоосиново . На территории частного домовладения погиб 66-летний мужчина.

. На территории частного домовладения погиб 66-летний мужчина. 16:30 Харьковский р-н, село Липцы . Повреждены 5 частных домов в результате обстрела.

. Повреждены 5 частных домов в результате обстрела. 16:02 Харьковский р-н, город Дергачи . Попадание вражеских КАБов. Получили ранения 8 детей, а также мужчина 75 лет.

. Попадание вражеских КАБов. Получили ранения 8 детей, а также мужчина 75 лет. 12:33 Чугуевский р-н, село Островерховка . Фермерское хозяйство. Горели 2 хозяйственные постройки, которые не эксплуатируются, ангар, 3 хозяйственные постройки.

. Фермерское хозяйство. Горели 2 хозяйственные постройки, которые не эксплуатируются, ангар, 3 хозяйственные постройки. 11:30. Купянский р-н, село Купянск-Узловой . В результате обстрела получил ранение 66-летний мужчина.

. В результате обстрела получил ранение 66-летний мужчина. 10:00 Купянский р-н, село Кучеровка. В результате обстрела поврежден автомобиль с прицепом.

"За минувшие сутки украинские войска на Купянском направлении отбили 12 атак, в частности в районах н.п. Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Берестовое Харьковской области", - указал Синегубов.

Два попадания, одно из них - возле спортивного клуба: глава ОВА рассказал детали удара рф по Дергачам