Два попадания, одно из них - возле спортивного клуба: глава ОВА рассказал детали удара рф по Дергачам

В Дергачах, что на Харьковщине, два попадания, одно из них - возле спортивного клуба, другое - в землю. Всего в результате российского удара пострадали 8 детей и 1 пожилой мужчина. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По словам председателя ОВА, среди пострадавших двое 11-летних, двое 12-летних детей и два ребенка 13 и 15 лет. Состояние средней тяжести. Также у одного мальчика острая реакция на стресс, а у еще одного зафиксировали легкие травмы - без необходимости в госпитализации.

Пострадал 75-летний мужчина. Ему оказали помощь на месте.

Удар рф по Дергачам на Харьковщине: количество пострадавших детей возросло до 8

Напомним,

Российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Дергачах Харьковского района.