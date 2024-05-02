Два попадания, одно из них - возле спортивного клуба: глава ОВА рассказал детали удара рф по Дергачам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
  •  38884 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
  •  47183 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  62369 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  79402 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  105555 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  125269 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124419 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119026 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115004 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101841 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Два попадания, одно из них - возле спортивного клуба: глава ОВА рассказал детали удара рф по Дергачам

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В Кривом Роге прогремели взрывы - СМИ

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Дело о растрате 225 млн грн на заводе "Артем" направлено в суд - САП

Дело о растрате 225 млн грн на заводе "Артем" направлено в суд - САП

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В Мукачево открыли уже 20-й в Украине Центр рекрутинга ВСУ

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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

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Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  242625 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  272408 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  271499 просмотра

Два попадания, одно из них - возле спортивного клуба: глава ОВА рассказал детали удара рф по Дергачам

В Дергачах Харьковской области в результате российского удара были ранены 8 детей в возрасте 11-15 лет и пожилой мужчина 75 лет, причем дети получили ранения средней тяжести, а мужчине оказали помощь на месте.

Война •   •  4754 просмотра
Два попадания, одно из них - возле спортивного клуба: глава ОВА рассказал детали удара рф по Дергачам

Шмыгаль: в марте правительство привлекло рекордную сумму - более 9 млрд долларов

С начала года Украина привлекла более 12 миллиардов долларов финансовой помощи, в том числе рекордные 9 миллиардов долларов в марте и 1,5 миллиарда евро в апреле в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины.

Экономика •   •  6874 просмотра
Шмыгаль: в марте правительство привлекло рекордную сумму - более 9 млрд долларов

В Кривом Роге прогремели взрывы - СМИ

Взрывы прогремели в Кривом Роге с разницей примерно в 10 минут. В ряде областей объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистических ракет с юга в нескольких регионах.

Война •   •  8115 просмотра
В Кривом Роге прогремели взрывы - СМИ

Дело о растрате 225 млн грн на заводе "Артем" направлено в суд - САП

Бывшие должностные лица "Артема" и экс-заместитель министра действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании при закупке оборудования для серийного производства корпусов 152/155-мм снарядов.

Криминал и ЧП •   •  7059 просмотра
Дело о растрате 225 млн грн на заводе "Артем" направлено в суд - САП

В горсовете Ирпеня прошли обыски по факту начисления зарплат и премий чиновникам: что известно

Правоохранители провели обыски в помещении Ирпенского городского совета в рамках уголовного расследования по факту присвоения средств из-за завышения зарплат и премий чиновникам горсовета.

Криминал и ЧП •   •  8934 просмотра
В горсовете Ирпеня прошли обыски по факту начисления зарплат и премий чиновникам: что известно

В Минобороны заявили, что использование инструментов искусственного интеллекта может изменить ход войны

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко обсудила интеграцию решений искусственного интеллекта от Helsing в существующее программное обеспечение украинской армии для противодействия вражеской радиоэлектронной борьбе и усиления возможностей беспилотных летательных аппаратов.

Война •   •  9881 просмотра
В Минобороны заявили, что использование инструментов искусственного интеллекта может изменить ход войны

Новое правительство Сербии подтверждает цель членства в ЕС, но отказывается вводить санкции против россии

Новая правительственная программа Сербии подтверждает членство в ЕС как стратегическую цель, но отказывается вводить санкции против россии или признавать независимость Косово, несмотря на давление со стороны ЕС.

Новости Мира •   •  8266 просмотра
Новое правительство Сербии подтверждает цель членства в ЕС, но отказывается вводить санкции против россии

Британские археологи реконструировали лицо 75-тысячелетней неандертальской женщины

Британские ученые реконструировали лицо 75 000-летней неандертальской женщины по остаткам черепа, найденным в пещере Шанидар.

Технологии •   •  17078 просмотра
Британские археологи реконструировали лицо 75-тысячелетней неандертальской женщины

В Мукачево открыли уже 20-й в Украине Центр рекрутинга ВСУ

В Мукачево, открылся уже 20-й в Украине рекрутинговый центр Вооруженных сил, который предлагает широкий спектр военных и гражданских должностей для мужчин и женщин.

Общество •   •  10565 просмотра
В Мукачево открыли уже 20-й в Украине Центр рекрутинга ВСУ

ОАЭ снова заливают сильные дожди, из-за грозы произошли перебои в работе аэропорту Дубая

Сильные дожди и грозы снова обрушились на ОАЭ, вызвав перебои с полетами в аэропорту Дубаи: 5 рейсов перенаправлены и 13 отменены.

Новости Мира •   •  9527 просмотра
ОАЭ снова заливают сильные дожди, из-за грозы произошли перебои в работе аэропорту Дубая