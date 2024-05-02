Удар рф по Дергачам на Харьковщине: количество пострадавших детей возросло до 8

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

После длительного голодания важно постепенно вводить продукты в свой рацион, начиная с небольших порций овощей, рыбы и немного мяса, чтобы позволить организму адаптироваться без стресса и избежать проблем с пищеварением.