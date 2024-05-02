Удар рф по Дергачах на Харківщині: кількість постраждалих дітей зросла до 8

У результаті удару рф по Харківській області кількість постраждалих дітей зросла до 8. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Кількість постраждалих дітей збільшилась до 8: у одного з хлопчиків гостра реакція на стрес, у іншого - легкі ушкодження - повідомив голова ОВА.

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