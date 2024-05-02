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Удар рф по Дергачах на Харківщині: кількість постраждалих дітей зросла до 8

Удар рф по Дергачах на Харківщині: кількість постраждалих дітей зросла до 8

Київ • УНН

 • 20390 перегляди

Вісім дітей отримали поранення, один з яких - гостру реакцію на стрес, інші - легкі поранення, внаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі в Дергачах Харківської області.

У результаті удару рф по Харківській області кількість постраждалих дітей зросла до 8. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Кількість постраждалих дітей збільшилась до 8: у одного з хлопчиків гостра реакція на стрес, у іншого - легкі ушкодження 

- повідомив голова ОВА.

Нагадаємо

Російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі в Дергачах Харківського району.   

Антоніна Туманова

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