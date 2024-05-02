Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі у Харківському районі, відомо про 4 постраждалих дітей
Київ • УНН
Четверо дітей отримали поранення в результаті обстрілу цивільної інфраструктури в Дергачах Харківського району, можливі повторні обстріли.
Російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі в Дергачах Харківського району, четверо дітей постраждали, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району. Попередньо, четверо постраждалих дітей
Перевірка профільними службами та ліквідація наслідків триває, вказав він.
"До відбою тривоги не покидайте укриттів, можливі повторні удари КАБами", - зазначив голова ОВА.
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