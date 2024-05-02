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Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі у Харківському районі, відомо про 4 постраждалих дітей

Київ • УНН

 • 19054 перегляди

Четверо дітей отримали поранення в результаті обстрілу цивільної інфраструктури в Дергачах Харківського району, можливі повторні обстріли.

Російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі в Дергачах Харківського району, четверо дітей постраждали, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району. Попередньо, четверо постраждалих дітей

- написав Синєгубов у Telegram.

Перевірка профільними службами та ліквідація наслідків триває, вказав він.

"До відбою тривоги не покидайте укриттів, можливі повторні удари КАБами", - зазначив голова ОВА.

Окупанти вранці обстріляли три селища Харківщини: є поранені 02.05.24, 13:48 • 83705 переглядiв

Юлія Шрамко

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