Враг ударил по гражданской инфраструктуре в Харьковском районе, известно о 4 пострадавших детях

В Украине перед ОИ-2024 выдали рекомендации спортсменам по контактам с "нейтральными" соперниками из рф и беларуси

Национальный олимпийский комитет и Министерство молодежи и спорта Украины разработали рекомендации для украинских спортсменов во избежание прямых контактов, общения и совместных мероприятий с "нейтральными" российскими и белорусскими спортсменами во время Олимпийских игр 2024 года в Париже с целью предотвращения провокаций и обеспечения безопасности.