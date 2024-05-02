Оккупанты утром обстреляли три поселка Харьковской области: есть раненые

российские войска продолжают терроризировать гражданское население Харьковской области. Сегодня утром под вражеские обстрелы попали села Петропавловка, Кучеровка и Купянск-Узловой, в результате ударов рф пострадали два человека. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По словам Синегубова, в 7:00 утра в результате российского обстрела в с. Петропавловка Купянского района 63-летняя женщина получила травмы. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Позже, в 10:00 в с. Кучеровка Купянского района вражеский дрон обстрелял автомобиль. Обошлось без пострадавших.

В 11:30 в поселке Купянск-Узловой в результате вражеского обстрела обломками ранен 66-летний мужчина. Его не госпитализировали, рассказал глава ОГА.

Дополнение

В результате обстрелов российских войск в Харьковской области за прошедшие сутки погибли 4 гражданских лица и по меньшей мере 14 получили ранения, были повреждены жилые дома, административные помещения и транспортные средства.