На Харківщині росіяни вдарили з авіації по 6 населених пунктах, є жертви
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів у різних населених пунктах Харківської області загинули 4 цивільні особи та щонайменше 14 отримали поранення, були пошкоджені житлові будинки, адміністративні приміщення та транспортні засоби.
Внаслідок обстрілів російських військ у Харківській області минулої доби загинули 4 цивільні особи та щонайменше 14 отримали поранення, були пошкоджені житлові будинки, адміністративні приміщення та транспортні засоби, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Деталі
Зі слів Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Веселе, Харків, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Подоли. Зокрема:
- 23:27 Ізюмський р-н, селище Борова. Внаслідок обстрілу пошкоджена господарча споруда та частково зруйнований житловий будинок. Постраждала 66-річна жінка, без госпіталізації.
- 13:10 Куп'янський р-н, село Лелюківка. Внаслідок обстрілу були вибиті вікна та частково пошкоджено дахи будинків. Загинула 66-річна жінка.
- 17:02 Харківський район, село Липці. Внаслідок обстрілу горів дах будинку. Загинула 78-річна цивільна жінка.
- 10:51 1 травня місто Харків. Внаслідок обстрілу пошкоджено 14 житлових будинків.
- 10:00 селище Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу авіабомбами пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку, більше 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок. Загинули двоє людей та 13 постраждали.
"12:10 Ізюмський р-н, біля села Глинське, на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор, постраждав 46-річний водій", - вказав голова ОВА.
"За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 14 атак, зокрема у районах н.п. Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області", - зазначив Синєгубов.
Авіаудар рф по Золочеву на Харківщині: кількість поранених зросла до 1301.05.24, 21:21 • 23112 переглядiв