На Харьковщине россияне ударили из авиации по 6 населенным пунктам, есть жертвы

В результате российских обстрелов в разных населенных пунктах Харьковской области погибли 4 гражданских лица и по меньшей мере 14 получили ранения, были повреждены жилые дома, административные помещения и транспортные средства, сообщил в четверг председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 17 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Веселое, Харьков, Волчанск, Синьковка, Петропавловка, Подолы. Зорема:

23:27 Изюмский р-н, поселок Боровая . В результате обстрела повреждена хозяйственная постройка и частично разрушен жилой дом. Пострадала 66-летняя женщина, без госпитализации.

. В результате обстрела повреждена хозяйственная постройка и частично разрушен жилой дом. Пострадала 66-летняя женщина, без госпитализации. 13:10 Купянский р-н, село Лелюковка . В результате обстрела были выбиты окна и частично повреждены крыши домов. Погибла 66-летняя женщина.

. В результате обстрела были выбиты окна и частично повреждены крыши домов. Погибла 66-летняя женщина. 17:02 Харьковский район, село Липцы . В результате обстрела горела крыша дома. Погибла 78-летняя гражданская женщина.

. В результате обстрела горела крыша дома. Погибла 78-летняя гражданская женщина. 10:51 1 мая город Харьков . В результате обстрела повреждены 14 жилых домов.

. В результате обстрела повреждены 14 жилых домов. 10:00 поселок Золочев Богодуховского района. В результате обстрела авиабомбами повреждены административные помещения, здание Ощадбанка, более 20 автомобилей, а также уничтожен частный дом. Погибли два человека и 13 пострадали.

"12:10 Изюмский р-н, возле села Глинское, на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор, пострадал 46-летний водитель", - указал глава ОГА.

"За минувшие сутки украинские войска на Купянском направлении отбили 14 атак, в частности в районах н.п. Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестовое, Копанки Харьковской области", - отметил Синегубов.

Авиаудар рф по Золочеву на Харьковщине: количество раненых возросло до 13