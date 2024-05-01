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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Авиаудар рф по Золочеву на Харьковщине: количество раненых возросло до 13

Авиаудар рф по Золочеву на Харьковщине: количество раненых возросло до 13

Киев  •  УНН

1 мая 2024, 18:21  •  8100 просмотра

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В результате российского авиаудара по Золочеву Харьковской области были ранены 13 человек, в том числе 6 мужчин, 6 женщин и 11-летний мальчик.

В результате российского авиаудара по Золочеву Харьковской области количество раненых возросло до 13. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

По состоянию на 20:50 количество травмированных возросло до тринадцати человек, среди которых: шесть гражданских мужчин, шесть женщин и 11-летний мальчик 

- сообщили в прокуратуре.

Напомним

Сегодня враг нанес удар ракетой УМПБ Д-30 по Золочеву на Харьковщине. Тогда сообщалось о 8 раненых.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
kharkivХарьков
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