Авиаудар рф по Золочеву на Харьковщине: количество раненых возросло до 13

Согласовали финальные штрихи: Зеленский о подготовке к Глобальному саммиту мира

Зеленский заявил, что сегодня согласовали финальные штрихи, а также максимально активно работаем для того, чтобы на Глобальном саммите мира было как можно больше лидеров и стран.