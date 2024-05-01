Авіаудар рф по Золочеву на Харківщині: кількість поранених зросла до 13
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по Золочеву Харківської області було поранено 13 осіб, у тому числі 6 чоловіків, 6 жінок та 11-річного хлопчика.
У результаті російського авіаудару по Золочеву Харківської області кількість поранених зросла до 13. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
Станом на 20:50 кількість травмованих зросла до тринадцяти людей, серед яких: шість цивільних чоловіків, шість жінок та 11-річний хлопчик
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Сьогодні ворог завдав удару ракетою УМПБ Д-30 по Золочеву на Харківщині. Тоді повідомлялося про 8 поранених.