Авіаудар рф по Золочеву на Харківщині: кількість поранених зросла до 8
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по Золочеву Харківської області загинули 2 людини, 8 отримали поранення, в тому числі 11-річний хлопчик, а також були пошкоджені будівлі та автомобілі.
У результаті російського авіаудару по Золочеву Харківської області кількість поранених зросла до восьми, передає УНН із посиланням на МВС.
За уточненою інформацією, унаслідок обстрілу Золочева дві людини загинули та вісім отримали поранення. Серед поранених — 11-річний хлопець. Попередньо, ворог завдав удару УМПБ Д-30. Пошкоджені адмінбудівлі, приватні домоволодіння, автівки
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Крім того, близько 12:20 військові росії обстріляли село Лелюківка Куп'янського району. Травми отримала 67-річна жінка. Її доставили до медичного закладу.