Авиаудар рф по Золочеву на Харьковщине: количество раненых возросло до 8

В результате российского авиаудара по Золочеву Харьковской области количество раненых возросло до восьми, передает УНН со ссылкой на МВД.

По уточненной информации, в результате обстрела Золочева два человека погибли и восемь получили ранения. Среди раненых - 11-летний мальчик. Предварительно, враг нанес удар УМПБ Д-30. Повреждены админздания, частные домовладения, автомобили - говорится в сообщении.

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Кроме того, около 12:20 военные россии обстреляли село Лелюковка Купянского района. Травмы получила 67-летняя женщина. Ее доставили в медицинское учреждение.