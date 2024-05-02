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Окупанти вранці обстріляли три селища Харківщини: є поранені

Київ • УНН

 • 83705 перегляди

Російські війська вранці обстріляли три села в Харківській області, поранивши двох мирних жителів.

російські війська продовжують тероризувати цивільне населення Харківської області. Сьогодні вранці під ворожі обстріли потрапили села Петропавлівка, Кучерівка та Куп'янськ-Вузловий, унаслідок  ударів рф постраждали дві людини. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

Деталі 

Зі слів Синєгубова,  о 7:00 ранку внаслідок російського обстрілу в с. Петропавлівка Куп'янського району 63-річна жінка зазнала травм. Її госпіталізували до медичного закладу.

Пізніше, о 10:00 у с. Кучерівка Куп'янського району ворожий дрон обстріляв автівку. Обійшлось без постраждалих.

О 11:30 у селищі Куп'янськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу уламками поранено 66-річного чоловіка. Його не госпіталізували, розповів очільник ОВА. 

Доповнення

Внаслідок обстрілів російських військ у Харківській області минулої доби загинули 4 цивільні особи та щонайменше 14 отримали поранення, були пошкоджені житлові будинки, адміністративні приміщення та транспортні засоби.  

Тетяна Краєвська

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