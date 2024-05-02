Окупанти вранці обстріляли три селища Харківщини: є поранені
Київ • УНН
Російські війська вранці обстріляли три села в Харківській області, поранивши двох мирних жителів.
російські війська продовжують тероризувати цивільне населення Харківської області. Сьогодні вранці під ворожі обстріли потрапили села Петропавлівка, Кучерівка та Куп'янськ-Вузловий, унаслідок ударів рф постраждали дві людини. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Зі слів Синєгубова, о 7:00 ранку внаслідок російського обстрілу в с. Петропавлівка Куп'янського району 63-річна жінка зазнала травм. Її госпіталізували до медичного закладу.
Пізніше, о 10:00 у с. Кучерівка Куп'янського району ворожий дрон обстріляв автівку. Обійшлось без постраждалих.
О 11:30 у селищі Куп'янськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу уламками поранено 66-річного чоловіка. Його не госпіталізували, розповів очільник ОВА.
Доповнення
Внаслідок обстрілів російських військ у Харківській області минулої доби загинули 4 цивільні особи та щонайменше 14 отримали поранення, були пошкоджені житлові будинки, адміністративні приміщення та транспортні засоби.