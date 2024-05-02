Два влучання, одне із них - біля спортивного клубу: голова ОВА розповів деталі удар рф по Дергачах

У Дергачах, що на Харківщині, два влучання, один із них — біля спортивного клубу, інше — в землю. Загалом внаслідок російського удару постраждали 8 дітей та 1 чоловік похилого віку. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

За словами голови ОВА, серед постраждалих двоє 11-річних, двоє 12-річних дітей та дві дитини 13 та 15 років. Стан середньої тяжкості. Також у одного хлопчика гостра реакція на стрес, а у ще одного зафіксували легкі травми — без потреби в госпіталізації.

Постраждав 75-річний чоловік. Йому надали допомогу на місці.

Удар рф по Дергачах на Харківщині: кількість постраждалих дітей зросла до 8

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