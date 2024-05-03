На Харківщині ворог обстріляв три райони, у тому числі КАБами, є загиблий та поранені
Київ • УНН
У селі Новоосинове Куп'янського району загинув 66-річний чоловік, а близько 15 населених пунктів Харківської області, включаючи Синьківку, Петропавлівку, Котлярівку, Дергачі, Липці та Рублене, зазнали артилерійських, мінометних та авіаційних обстрілів, що призвело до людських жертв та руйнувань цивільної інфраструктури.
У Харківській області минулої доби російські війська обстріляли три райони, у тому числі КАБами, є загиблий та поранені, ворог цілив зокрема по фермерському господарстві. По Харкову ворожих ударів не фіксували. Про це повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"За добу ударів по місту Харків не зафіксовано", - написав Синєгубов у Telegram.
Артилерійських та мінометних ударів ворога, з його слів, зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Дергачі, Липці, Рублене. Зокрема:
- 19:00 Куп'янський р-н, село Новоосинове. На території приватного домоволодіння загинув 66-річний чоловік.
- 16:30 Харківський р-н, село Липці. Пошкоджено 5 приватних будинків внаслідок обстрілу.
- 16:02 Харківський р-н, місто Дергачі. Влучання ворожих КАБів. Отримали поранення 8 дітей, а також чоловік 75 років.
- 12:33 Чугуївський р-н, село Островерхівка. Фермерське господарство. Горіли 2 господарчі будівлі, що не експлуатуються, ангар, 3 господарчі споруди.
- 11:30. Куп'янський р-н, село Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу отримав поранення 66-річний чоловік.
- 10:00 Куп'янський р-н, село Кучерівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль з причепом.
"За минулу добу українські війська на Куп'янському напрямку відбили 12 атак, зокрема у районах н.п. Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області", - вказав Синєгубов.
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