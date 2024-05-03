На Харківщині ворог обстріляв три райони, у тому числі КАБами, є загиблий та поранені

ukenru
19:41 • 18378 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 67400 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 98287 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 103040 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 210379 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 149906 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 141642 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 130953 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121195 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112678 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.8 м/с
65 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 139832 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 113452 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 118965 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 125650 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 100996 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 210381 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 372217 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 432973 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 442017 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 351964 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 98287 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 118965 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 113452 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 94970 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 105626 перегляди
Актуальне
На Харківщині ворог обстріляв три райони, у тому числі КАБами, є загиблий та поранені

На Харківщині ворог обстріляв три райони, у тому числі КАБами, є загиблий та поранені

Київ • УНН

 • 19218 перегляди

У селі Новоосинове Куп'янського району загинув 66-річний чоловік, а близько 15 населених пунктів Харківської області, включаючи Синьківку, Петропавлівку, Котлярівку, Дергачі, Липці та Рублене, зазнали артилерійських, мінометних та авіаційних обстрілів, що призвело до людських жертв та руйнувань цивільної інфраструктури.

У Харківській області минулої доби російські війська обстріляли три райони, у тому числі КАБами, є загиблий та поранені, ворог цілив зокрема по фермерському господарстві. По Харкову ворожих ударів не фіксували. Про це повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

"За добу ударів по місту Харків не зафіксовано", - написав Синєгубов у Telegram.

Артилерійських та мінометних ударів ворога, з його слів, зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Дергачі, Липці, Рублене. Зокрема:

  • 19:00 Куп'янський р-н, село Новоосинове. На території приватного домоволодіння загинув 66-річний чоловік. 
  • 16:30 Харківський р-н, село Липці. Пошкоджено 5 приватних будинків внаслідок обстрілу. 
  • 16:02 Харківський р-н, місто Дергачі. Влучання ворожих КАБів. Отримали поранення 8 дітей, а також чоловік 75 років. 
  • 12:33 Чугуївський р-н, село Островерхівка. Фермерське господарство. Горіли 2 господарчі будівлі, що не експлуатуються, ангар, 3 господарчі споруди. 
  • 11:30. Куп'янський р-н, село Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу отримав поранення 66-річний чоловік. 
  • 10:00 Куп'янський р-н, село Кучерівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль з причепом.

"За минулу добу українські війська на Куп'янському напрямку відбили 12 атак, зокрема у районах н.п. Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області", - вказав Синєгубов.

Два влучання, одне із них - біля спортивного клубу: голова ОВА розповів деталі удар рф по Дергачах02.05.24, 19:04 • 18872 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
chuhuivЧугуїв
berestoveБерестове
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,346.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.50