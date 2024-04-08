В Харьковской области сегодня был "прилет" ракеты Х-59, есть повреждения в Чугуеве, вторая ракета упала на открытую местность - ОВА

В Харьковской области сегодня зафиксирован прилет вражеской ракеты Х-59, есть повреждения в Чугуеве, вторая ракета упала на открытую территорию в направлении Боровой. Об этом сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По его словам, россияне продолжают массированно обстреливать города и села Харьковской области из различного вида оружия, терроризируя мирное население.

Час назад зафиксировали прилет ракеты Х-59, взрывной волной повреждены два частных дома в Чугуеве. Вторая ракета упала на открытую территорию в направлении Боровой. Без пострадавших - отметил Синегубов.

При этом, по его словам, "на Купянском направлении на сегодня отсутствуют активные вражеские штурмовые действия". "Враг перекомплектовывает свои подразделения, ведь понес значительные потери. Со своей стороны продолжаем строить фортификационные сооружения - движемся по графику", - отметил он.

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