ПВО уничтожила две российские ракеты Х-59, нацеленные на Одесскую область - ОК "Юг"

Днем россияне запустили две управляемые авиационные ракеты типа Х-59 в направлении Одесской области, украинская ПВО их уничтожила. Об этом сообщили в Воздушном командовании "Юг", пишет УНН.

россияне снова нанес ракетный удар по Одесской области, выпустив две ракеты Х-59. воинами зенитной ракетной Одесской бригады обе цели были уничтожены над акваторией Черного моря. - написали в ОК "Юг".

Напомним,

Генерал-майор Андрей Ковальчук, командующий войсками оперативного командования "Юг", подал в отставку, чтобы возглавить Военную академию в Одессе.