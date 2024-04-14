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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ПВО уничтожила две российские ракеты Х-59, нацеленные на Одесскую область - ОК "Юг"

ПВО уничтожила две российские ракеты Х-59, нацеленные на Одесскую область - ОК "Юг"

Киев  •  УНН

14 апреля 2024, 15:13  •  14369 просмотра

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Российские войска запустили две управляемые ракеты Х-59 в направлении Одесской области, но обе были успешно перехвачены и уничтожены украинской противовоздушной обороной над Черным морем.

Днем россияне запустили две управляемые авиационные ракеты типа Х-59 в направлении Одесской области, украинская ПВО их уничтожила. Об этом сообщили в Воздушном командовании "Юг", пишет УНН.

россияне снова нанес ракетный удар по Одесской области, выпустив две ракеты Х-59. воинами зенитной ракетной Одесской бригады обе цели были уничтожены над акваторией Черного моря.

- написали в ОК "Юг".

Напомним,

Генерал-майор Андрей Ковальчук, командующий войсками оперативного командования "Юг", подал в отставку, чтобы возглавить Военную академию в Одессе.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ВойнаУНН-Одесса
chyornoe-moreЧерное море
lockheed-martin-x-59-quesstЛокхид Мартин Х-59 Квест
odessaОдесса
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