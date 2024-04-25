За сутки рф нанесла 13 ракетных ударов, 56 авиационных атак, около 105 залповых обстрелов

За сутки произошло 104 боевых столкновения. рф нанесла 13 ракетных и 56 авиационных ударов. Совершено 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки произошло 104 боестолкновения, в результате которых россияне нанесли 13 ракетных и 56 авиационных ударов, а также совершили 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому были зафиксированы авиационные удары по следующим населенным пунктам: Веселое, Белый Колодец, Волчанск, Кирилловка Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Андреевка, Евгеновка, Очеретино, Бердичи, Семеновка, Калиново, Волчье, Александрополь, Архангельское, Красногоровка, Константиновка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Роботино Запорожской области; Берислав, Ольговка, Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским обстрелом оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на направлениях:

- Волынский и Полесский: без изменений.

- Северский и Слобожанский: противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

- Купянский: Украинские воины отбили 1 атаку противника в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области.

- Лиманский: враг 19 раз атаковал позиции ВСУ в районах Серебрянского лесничества, Невского Луганской области; Тернов и Торского Донецкой области.

- Бахмутский: Защитники отбили 25 атак вражеских войск в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Новый, Ивановское, Клищеевка Донецкой области.

- Авдеевский: Украинские Силы Обороны отбили 27 атак противника в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево, Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области.

- Новопавловский: оккупанты 21 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

- Ореховский: армия рф 1 раз атаковала позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

- Херсонский: враг совершил 4 безуспешных штурма позиций ВСУ.

Добавим

Авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения противника. Средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 3 разведывательных БпЛА противника. Подразделения ракетных войск также нанесли поражения в районе сосредоточения личного состава противника.

Зафиксирована ракетная угроза в Полтавской и Сумской областях