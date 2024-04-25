Зафиксирована ракетная угроза в Полтавской и Сумской областях

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
poltavaПолтава
sumyСумы
Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  112633 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  120819 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  119702 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  115595 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  103532 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  101660 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137103 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157676 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154211 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  154094 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Новости по теме
Зафиксирована ракетная угроза в Полтавской и Сумской областях

Зафиксирована ракетная угроза в Полтавской и Сумской областях

  •  20500 просмотра
Всемирный день пингвинов, Международный день ДНК. Что еще можно отметить 25 апреля

Всемирный день пингвинов, Международный день ДНК. Что еще можно отметить 25 апреля

  •  22429 просмотра
В Харькове разоблачена мошенническая схема пассажирских перевозок на оккупированные территории

В Харькове разоблачена мошенническая схема пассажирских перевозок на оккупированные территории

  •  18573 просмотра
В Запорожской области активизировалась тактическая авиация противника

В Запорожской области активизировалась тактическая авиация противника

  •  33446 просмотра
Во Франции украинские пилоты тренируются вести воздушный бой для эксплуатации истребителей F-16

Во Франции украинские пилоты тренируются вести воздушный бой для эксплуатации истребителей F-16

  •  28788 просмотра
российская тактическая авиация действует на востоке и юге Украины

российская тактическая авиация действует на востоке и юге Украины

  •  19149 просмотра
Макрон ищет нового кандидата на должность председателя Еврокомиссии

Макрон ищет нового кандидата на должность председателя Еврокомиссии

  •  16889 просмотра
рф наложила вето на резолюцию ООН по предотвращению гонки вооружений в космосе

рф наложила вето на резолюцию ООН по предотвращению гонки вооружений в космосе

  •  14947 просмотра
США остановили противокорабельную ракету и уничтожили беспилотники из Йемена

США остановили противокорабельную ракету и уничтожили беспилотники из Йемена

  •  13182 просмотра
Правопреемство в трудовых отношениях: Рада планирует рассмотреть евроинтеграционный законопроект во втором чтении

Правопреемство в трудовых отношениях: Рада планирует рассмотреть евроинтеграционный законопроект во втором чтении

  •  14044 просмотра

Популярные

В Запорожской области активизировалась тактическая авиация противника

В Запорожской области активизировалась тактическая авиация противника

  •  33446 просмотра
Во Франции украинские пилоты тренируются вести воздушный бой для эксплуатации истребителей F-16

Во Франции украинские пилоты тренируются вести воздушный бой для эксплуатации истребителей F-16

  •  28788 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли четыре общины в приграничье

Сумщина: россияне обстреляли четыре общины в приграничье

  •  33092 просмотра
При Минкульте создали Координационный комитет по реализации кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение"

При Минкульте создали Координационный комитет по реализации кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение"

  •  39635 просмотра
Взрыв в Николаеве: во время тушения пожара произошла повторная детонация, пострадали 5 спасателей

Взрыв в Николаеве: во время тушения пожара произошла повторная детонация, пострадали 5 спасателей

  •  30876 просмотра

Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  212567 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  252531 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  515473 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  431875 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  477154 просмотра

Зафиксирована ракетная угроза в Полтавской и Сумской областях

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Полтавской и Сумской областях.

Война •   •  20500 просмотра
Зафиксирована ракетная угроза в Полтавской и Сумской областях

Всемирный день пингвинов, Международный день ДНК. Что еще можно отметить 25 апреля

Сегодня, 25 апреля, зоозащитники и любители дикой природы во всем мире приобщаются к различным мероприятиям по случаю Всемирного дня пингвинов. По мнению ученых, пингвины появились на нашей планете около 23 миллионов лет назад. Первое письменное упоминание о пингвинах датируется 1487 годом

УНН Lite •   •  22429 просмотра
Всемирный день пингвинов, Международный день ДНК. Что еще можно отметить 25 апреля

В Харькове разоблачена мошенническая схема пассажирских перевозок на оккупированные территории

В Харькове задержали 35-летнего ранее гражданина Азербайджана, который обманул женщину на 13 000 гривен, разместив фиктивное объявление о пассажирских перевозках на оккупированные территории.

Война •   •  18573 просмотра
В Харькове разоблачена мошенническая схема пассажирских перевозок на оккупированные территории

В Запорожской области активизировалась тактическая авиация противника

В Запорожской области зафиксирована активность вражеской тактической авиации.

Война •   •  33446 просмотра
В Запорожской области активизировалась тактическая авиация противника

Во Франции украинские пилоты тренируются вести воздушный бой для эксплуатации истребителей F-16

Украинские пилоты проходят обучение по ведению воздушного боя на авиабазе во Франции, чтобы подготовиться к эксплуатации истребителей F-16, которые, как ожидается, прибудут в Украину этим летом.

Война •   •  28788 просмотра
Во Франции украинские пилоты тренируются вести воздушный бой для эксплуатации истребителей F-16

российская тактическая авиация действует на востоке и юге Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеской тактической авиации в восточных и южных регионах.

Война •   •  19149 просмотра
российская тактическая авиация действует на востоке и юге Украины

Макрон ищет нового кандидата на должность председателя Еврокомиссии

Президент Франции Макрон ведет активные переговоры с лидерами ЕС, чтобы найти нового кандидата, который заменит Урсулу фон дер Ляйен на посту президента Еврокомиссии.

Экономика •   •  16889 просмотра
Макрон ищет нового кандидата на должность председателя Еврокомиссии

рф наложила вето на резолюцию ООН по предотвращению гонки вооружений в космосе

рф наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, направленную на предотвращение гонки вооружений в космосе и содействие мирному использованию космического пространства.

политика •   •  14947 просмотра
рф наложила вето на резолюцию ООН по предотвращению гонки вооружений в космосе

США остановили противокорабельную ракету и уничтожили беспилотники из Йемена

США остановили противокорабельную ракету хуситов из Йемена, нацеленную на корабль под американским флагом, и уничтожили четыре беспилотника, без сообщений о ранениях или повреждениях.

Новости Мира •   •  13182 просмотра
США остановили противокорабельную ракету и уничтожили беспилотники из Йемена

Правопреемство в трудовых отношениях: Рада планирует рассмотреть евроинтеграционный законопроект во втором чтении

Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении евроинтеграционный законопроект №8244, который регулирует правопреемство в трудовых отношениях в случае смены собственника предприятия, предлагая меры по защите прав и обязанностей работников при передаче бизнеса.

Экономика •   •  14044 просмотра
Правопреемство в трудовых отношениях: Рада планирует рассмотреть евроинтеграционный законопроект во втором чтении