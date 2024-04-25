Тактическая авиация противника активно действует на востоке

МИД Украины открестились от проблем с работой ГП "Документ" за рубежом

Министерство иностранных дел Украины разъяснило, что ГП "Документ" не относится к его юрисдикции и является отдельным государственным предприятием, подчиненным Государственной миграционной службе, в ответ на беспокойство относительно услуг, предоставляемых гражданам Украины за рубежом.