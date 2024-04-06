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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине: тактическая вражеская авиация осуществляет пуски управляемых авиационных бомб

На Харьковщине: тактическая вражеская авиация осуществляет пуски управляемых авиационных бомб

Киев  •  УНН

6 апреля 2024, 19:10  •  8391 просмотра

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российские тактические самолеты осуществляют пуск управляемыми авиабомбами по Харьковской области Украины, сообщили в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщают о пусках российских управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине, передает УНН.

российская тактическая авиация осуществила запуск управляемых авиабомб в Донецкой области6 апреля 2024, 18:25 • 13387 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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