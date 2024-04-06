На Харьковщине: тактическая вражеская авиация осуществляет пуски управляемых авиационных бомб
Киев • УНН
российские тактические самолеты осуществляют пуск управляемыми авиабомбами по Харьковской области Украины, сообщили в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщают о пусках российских управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине, передает УНН.
российская тактическая авиация осуществила запуск управляемых авиабомб в Донецкой области6 апреля 2024, 18:25 • 13387 просмотров
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