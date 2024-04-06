На Харьковщине: тактическая вражеская авиация осуществляет пуски управляемых авиационных бомб

Украина никогда не будет против, если кто-то хочет помочь: Зеленский об инициативе Макрона отправил войска в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные войска помогали бы быстрее обучать наших бойцов в Украине и подчеркнул, что Киев никогда не будет против, если кто-то хочет помочь.