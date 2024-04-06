российская тактическая авиация осуществила запуск управляемых авиабомб в Донецкой области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  145888 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  149161 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  148698 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  136915 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  107085 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  126202 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118167 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  119730 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111946 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101258 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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2 апреля 2024, 04:45  •  348835 просмотра

российская тактическая авиация осуществила запуск управляемых авиабомб в Донецкой области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что тактическая авиация рф осуществила пуск управляемых авиационных бомб в Донецкой области.

Война •   •  13417 просмотра
российская тактическая авиация осуществила запуск управляемых авиабомб в Донецкой области

Посредничества одной Турции мало для переговоров с рф - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для переговоров Украины с россией одной Турции недостаточно, и для посреднических усилий нужен мирный саммит с участием многих стран.

Война •   •  14676 просмотра
Посредничества одной Турции мало для переговоров с рф - Зеленский

Мы немного заложники этой ситуации: Зеленский о пакете помощи от США

Президент Зеленский ожидает, что Украина получит критически важную военную помощь от США, несмотря на то, что является "заложником" внутренней политики США, и готов принять кредиты или отсроченную помощь, чтобы обеспечить выживание Украины и победу над российским вторжением.

Война •   •  16200 просмотра
Мы немного заложники этой ситуации: Зеленский о пакете помощи от США

На фронте состоялось 50 боевых столкновений, больше всего атак на Новопавловском и Бахмутском направлениях - Генштаб

За минувшие сутки украинские войска отбили многочисленные российские атаки на многих участках фронта. Также враг нанес 8 ракетных и 83 авиационных удара, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Война •   •  13953 просмотра
На фронте состоялось 50 боевых столкновений, больше всего атак на Новопавловском и Бахмутском направлениях - Генштаб

Зеленский заявил, что Украина готовит собственное оружие против российских КАБов

Украина разрабатывает собственное отечественное оружие против российских управляемых авиационных бомб (КАБ) в дополнение к использованию систем противовоздушной обороны и ожидает, что истребители F-16 улучшат ситуацию, как заявил президент Владимир Зеленский.

Война •   •  30446 просмотра
Зеленский заявил, что Украина готовит собственное оружие против российских КАБов

Украине желательно иметь 25 систем "Patriot", чтобы закрыть небо - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для полного прикрытия воздушного пространства Украины необходимо 25 систем ПВО Patriot по 6-8 батарей в каждой, как он отметил во время телемарафона.

Война •   •  27980 просмотра
Украине желательно иметь 25 систем "Patriot", чтобы закрыть небо - Зеленский

Если нет мощного резерва на замену крепкой бригаде, то на следующий день у вас не будет какого-то города: Зеленский о ротации на фронте

Зеленский пояснил, что ротации в ВСУ есть на разных направлениях и не надо обобщать, что этого нет вообще. В то же время украинская армия имеет "мощный кулак" - сильные и профессиональные бригады, которым нужны более длинные ротации.

Война •   •  25379 просмотра
Если нет мощного резерва на замену крепкой бригаде, то на следующий день у вас не будет какого-то города: Зеленский о ротации на фронте

"Харьков сегодня защищен": Зеленский ответил на заявления рф относительно нового наступления на восток Украины

Украина имеет мощные линии обороны, которые защищают Харьков, и городу не угрожает опасность, несмотря на планы россии захватить его и весь восток страны, заявил президент Владимир Зеленский.

Война •   •  23849 просмотра
"Харьков сегодня защищен": Зеленский ответил на заявления рф относительно нового наступления на восток Украины

Зеленский: ВСУ не хватает боеприпасов для контрнаступления, хватает только для обороны

Украине не хватает боеприпасов для контрнаступления на Россию, и их достаточно только для обороны, заявил президент Владимир Зеленский.

Война •   •  22943 просмотра
Зеленский: ВСУ не хватает боеприпасов для контрнаступления, хватает только для обороны

Перезагрузка ТЦК началась еще в прошлом году - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что большинство представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки теперь являются военнослужащими с боевым опытом, что является частью перезагрузки этих центров, начатой в прошлом году с целью восстановления уважения к людям в погонах.

Общество •   •  23614 просмотра
Перезагрузка ТЦК началась еще в прошлом году - Зеленский