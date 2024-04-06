Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
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В Донецкой области в связи с аварийными ремонтными работами сокращена подача воды - ОВА
В нескольких городах Донецкой области сокращена подача воды из-за аварийных ремонтных работ на магистральном водопроводе.
По украинскому коридору в Черном море экспортировали уже более 36 млн тонн грузов - Кубраков
Рекордные 195,7 тыс. тонн груза было экспортировано из порта "Южный" на судне под панамским флагом CAPTAIN LEONIDAS.
Никаких слов о наступлении на Харьков от руководителя ОП не звучало: в ОП прокомментировали интервью Ермака
Советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента объяснила, что заявление Андрея Ермака о возможном наступлении россии на Харьков было неправильно интерпретировано, поскольку он говорил только о ракетных ударах по городу.
В Запорожье раздался звук взрыва
В Запорожье прогремел взрыв. В Воздушных силах сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
На Херсонщине мобильные огневые группы сбили ночью шесть "шахедов": Олещук показал видео
Мобильные огневые группы Херсонской зенитной ракетной бригады сбили шесть вражеских "шахедов" в ночь на 6 апреля.
В результате обстрела Херсонщины погибла семейная пара - ОВА
Супружеская пара погибла в результате российского обстрела управляемыми авиабомбами села Змиевка Бериславского района Херсонской области.
В ГОТ объяснили, почему были вынуждены отказаться от услуг одного из поставщиков продуктов питания для ВСУ: плохо выполнял контрактные обязательства
"Государственный оператор тыла" отказался от услуг одного из поставщиков продуктов питания для Вооруженных Сил, поскольку тот за первую неделю поставил лишь 25% от необходимого объема продукции, не выполнив своих договорных обязательств.
В Одесской области работает ПВО - Силы обороны юга
В Одесской области работают силы противовоздушной обороны по вражеским разведывательным дронам.
В рф ночью взорвали трубопровод, по которому перекачивали нефть к танкерам - ГУР
Ночью был взорван трубопровод, который россияне использовали для перекачки нефти с местной нефтебазы на танкеры в припортовой территории "Азовского морского порта". Загрузка танкеров нефтепродуктами приостановлена на неопределенный срок.
Зеленский: "Сверхважно усилить ПВО для Харьковщины"
Российский теракт в Харькове унес жизни 6 и ранил более 10 человек. Президент Владимир Зеленский призвал партнеров помочь усилить противовоздушную оборону в регионе.