В Донецкой области в связи с аварийными ремонтными работами сокращена подача воды - ОВА

В связи с аварийными ремонтными работами на магистральном водопроводе сокращена подача воды в города Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка в Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

"В связи с аварийными ремонтными работами на магистральном водопроводе Д 1400 мм, на участке от 2-го до 3-го подъема Второго Донецкого водопровода, сегодня с 8 часов сокращена подача воды на Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку", - сообщил Филашкин.

Он отметил, что после окончания работ сразу состоится запуск системы и заполнения магистрального водопровода. Специалисты уже работают, чтобы завершить работы и восстановить водоснабжение.

Напомним

За прошедшие сутки в Украине из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи в течение нескольких часов применялись графики аварийных отключений света в 5 областях. На Харьковщине продолжают применяться ограничения и будут действовать графики почасовых отключений, пока обесточены 300 тысяч абонентов.