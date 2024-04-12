Генштаб: россияне наступают на пяти направлениях, активнее всего на Бахмутском

81 боевое столкновение выдержали украинские защитники в течение суток. Больше всего атак наши защитники отбили на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. О текущей ситуации рассказали в Генштабе Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

В течение суток зафиксировано 81 боевое столкновение. В общем, враг нанес 2 ракетных и 72 авиационных ударов, совершил 116 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Детали

На Бахмутском направлении наши воины отбили 24 атаки. Россияне пытались улучшить тактическое положение, наступая при поддержке авиации, вблизи Белогоровки Луганской области, а также Верхнекаменского, Спирного, Выемки, Раздоловки, Часового Яра, Ивановского и Клищеевки, в Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты штурмовали наши позиции 16 раз. Захватчики пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей у Новокалинового, Новобахмутовки, Бердичев, Первомайского и Нетайлово.

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На Новопавловском направлении наши защитники отбыли 19 атак врага. Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки, Новомихайловки, Константиновки и Водяного Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников трижды. Все атаки состоялись в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Там состоялось 5 безуспешных атак на позиции наших войск у Крынков Херсонской области.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по позициям россиян и уничтожила 4 ЗРК противника. А украинская ПВО подбила в небе одну управляемую авиационную ракету Х-59. Вероятно речь идет о ракете, которую оккупанты запустили по Криворожью.

Кроме того, бойцы из подразделений ракетных войск и артиллерии отминусовали у россиянина 2 ПВО и еще одну станцию РЭБ.