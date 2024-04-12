Гуменюк о ситуации на левом берегу Херсонщины: у россиян фактически ежедневно "день сурка"

Оккупанты пытаются выбить Силы обороны с позиций на левом берегу Днепра на Херсонщине, однако имеют потери. У врага фактически ежедневно "день сурка": выход на штурмы, потери, формирование новых подразделений и снова по кругу. Об этом рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Фактически колебания линии соприкосновения на левом берегу последний раз зафиксированы независимыми источниками в марте. Далее изменений позиций фактически не происходило, потому что столкновения происходят в такой местности, где невозможно зафиксироваться однозначно. То есть мы имеем конкретные позиции, дальше работаем над расширением плацдарма, но враг продолжает давить пытаясь выбить нас с тех позиций, потому что понимают, что именно они позволяют дальше разведывать и изучать потенциал нашего продвижения - рассказала Гуменюк.

Она отметила, что россияне не имеют результатов во время штурмов.

"(Враг - ред.) имеет потери и сейчас сосредоточен на формировании новых штурмовых подразделений. Поэтому происходит день сурка у них фактически ежедневно. Выход на штурмы, потери, формирование новых подразделений и снова по кругу", - сказала Гуменюк.

Дополнение

Гуменюк также сообщала, что оккупанты пытаются выбивать украинские подразделения с плацдарма на левом берегу Днепра на Херсонщине, и давят в направлении Роботино.