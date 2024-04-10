Авдеевское направление: окрестности Тоненького стали кладбищем военной техники россиян - DeepState

Окрестности Тоненького превращаются в кладбища российской техники. За последние дни грудой металлолома там легли более 70 единиц военной техники врага. Об этом свидетельствует карта DeepState, передает УНН.

Анализ снимков, сделанных до 6 апреля этого года, демонстрирует скопление многих единиц пораженной техники: Всего на данных снимках 82 единицы ВВТ, из них: 5 принадлежат Силам Обороны; и 77 принадлежат кацапам. - добавили в DeepState.

Детали

В DeepState отметили, что последние недели враг проводит банзай-атаки колоннами. В частности, аналитики вспомнили, как 25 ОПДБр и 68 ОЕБр уничтожали российскую колонну из 50 ВВТ.

Также, аналитики отметили, что они не учли в свой отчет около двух десятков уничтоженных вражеских ВВТ, которые остаются в полях и посадках вблизи города.

И добавили, что есть и свежая подбитая техника врага после 6 апреля, однако ее на опубликованных снимках пока нет.

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