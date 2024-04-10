КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
Генштаб: 47 боевых столкновений за сутки, больше всего на Бахмутском и Новопавловском направлениях
26 млн грн убытков: на сделках с топливом разоблачены экс-руководители хозяйственного подразделения СБУ
Серийное производство, новые образцы: Зеленский провел совещание по украинской ракетной программе
Оккупанты меняют расположение складов боекомплектов в Джанкое - партизаны
Спасатели завершили разбор завалов в Липцах: погибли три человека, и еще два травмированы - ГСЧС
С 11 апреля почти по всей территории Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
Шмыгаль обсудил с послами G7 усиление ПВО и защиту энергоинфраструктуры Украины
Зеленский пригласил премьера Ирландии на Глобальный саммит мира
В Киеве юноша пырнул девушку ножом в живот, ему грозит до 8 лет за решеткой - Нацполиция
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Генштаб: 47 боевых столкновений за сутки, больше всего на Бахмутском и Новопавловском направлениях
За минувшие сутки на украинском фронте произошло 47 боевых столкновений, при этом боевики наступали на шести направлениях, активнее всего - на Бахмутском и Новопавловском.
26 млн грн убытков: на сделках с топливом разоблачены экс-руководители хозяйственного подразделения СБУ
По данным следствия, бывшие руководитель Департамента хозяйственного обеспечения СБУ и его первый заместитель организовали приобретение горюче-смазочных материалов по искусственно завышенным ценам через ряд подконтрольных фирм. В результате причинено более 26 млн грн убытков.
Серийное производство, новые образцы: Зеленский провел совещание по украинской ракетной программе
Президент Зеленский провел совещание по ракетной программе Украины. По его словам, детали не публичны, но у нашей "оборонки" есть нужные результаты.
Оккупанты меняют расположение складов боекомплектов в Джанкое - партизаны
В Джанкое российские оккупанты переносят склады боеприпасов из-за опасений обстрелов, при этом партизаны определяют новые места расположения складов и передают информацию украинским силовикам.
Спасатели завершили разбор завалов в Липцах: погибли три человека, и еще два травмированы - ГСЧС
Три человека, в том числе ребенок, погибли и еще двое получили ранения в результате российского обстрела села Липцы в Харьковской области, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
С 11 апреля почти по всей территории Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
В связи со значительным потеплением 11-13 апреля почти по всей территории Украины, кроме АР Крым, Закарпатской, Волынской, Ровенской и Житомирской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Шмыгаль обсудил с послами G7 усиление ПВО и защиту энергоинфраструктуры Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с послами G7 первоочередную потребность в увеличении систем противовоздушной обороны для защиты жизни людей и критической инфраструктуры от российских обстрелов.
Зеленский пригласил премьера Ирландии на Глобальный саммит мира
Президент Зеленский отметил необходимость начать двусторонние переговоры по соглашению о безопасности с Ирландией в рамках Вильнюсской декларации во время разговора с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом.
В Киеве юноша пырнул девушку ножом в живот, ему грозит до 8 лет за решеткой - Нацполиция
16-летний парень спровоцировал драку с группой молодых людей в Киеве, избил парня и ударил ножом в живот 18-летнюю девушку, за что ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Армия рф ударила по Одесской области баллистикой: погибли четыре человека, среди них 10-летняя девочка
Четыре человека, в том числе 10-летняя девочка, погибли и еще семеро получили ранения в результате удара российской баллистической ракеты по Одесской области.