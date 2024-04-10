Генштаб: 47 боевых столкновений за сутки, больше всего на Бахмутском и Новопавловском направлениях

47 боевых столкновений произошло в течение суток на украинском фронте. Захватчики продвигаются на шести направлениях. Активнее всего на Бахмутском и Новопавловском. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

В течение суток зафиксировано 47 боевых столкновений. В общем, враг нанес 6 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - сообщили в Генштабе ВСУ.

Детали

На Купянском направлении противник не наступает, однако системно обстреливает регион из авиации, артиллерии и минометов.

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На Лиманском направлении россияне трижды пытались прорвать украинскую оборону в районе Тернов, что в Донецкой области. Наши защитники отбили все вражеские атаки.

На Бахмутском направлении наши воины выдержали 17 штурмов армейцев рф, наступавших при поддержке авиации возле Белогоровки Луганской области, а также Выемки, Роздоловки, Часоаого Яра и Клищеевки, в Донецкой области.

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На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 2 атаки противника вблизи Уманского и Первомайского.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка. Здесь россияне под прикрытием авиации пытались прорвать оборону наших войск 14 раз.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации один раз пробовал атаковать позиции наших защитников у Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг совершил 5 неудачных штурмов, пытаясь выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В частности, сунули оккупанты в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

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Дополнительно

В течение суток авиация Сил обороны нанесла один удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также наши пилоты уничтожили ЗРК, артсистему и РЭБ россиян.

А бойцы из подразделения ракетных войск поразили 8 позиций россиян и попутно уничтожили еще один ЗРК оккупантов.

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